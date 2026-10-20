Игрок "Оренбурга" - о старте сезона: заслуживали большего

Футболист "Оренбурга" Андрей Касаджиков оценил старт команды в этом сезоне.

Фото: ФК "Оренбург"

Считаю, это очень мало для нас. Мы заслуживали большего. Хочется улучшать результат, добиваться побед", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу"

Андрей Касаджиков считает, что команда хорошо провела практически все матчи в этом сезоне. Он отметил, что хочет улучшать результаты."Отрезок в целом положительный. Все матчи, кроме, может быть, одного кубкового, играли хорошо. Но до паузы на сборные удалось одержать только две победы в чемпионате.На данный момент "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 11 матчах. Команда Ильдара Ахметзянова одержала 2 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в чемпионате.