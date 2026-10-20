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Игрок "Оренбурга" - о старте сезона: заслуживали большего

Футболист "Оренбурга" Андрей Касаджиков оценил старт команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"
Андрей Касаджиков считает, что команда хорошо провела практически все матчи в этом сезоне. Он отметил, что хочет улучшать результаты.

"Отрезок в целом положительный. Все матчи, кроме, может быть, одного кубкового, играли хорошо. Но до паузы на сборные удалось одержать только две победы в чемпионате.

Считаю, это очень мало для нас. Мы заслуживали большего. Хочется улучшать результат, добиваться побед", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу".

На данный момент "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в 11 матчах. Команда Ильдара Ахметзянова одержала 2 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения в чемпионате.

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