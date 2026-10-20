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Саусь может покинуть "Спартак" зимой. Известна причина - источник

Владислав Саусь может покинуть "Спартак" уже этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, футболист недоволен количеством игрового времени и готов рассматривать варианты с арендой зимой, если ситуация не изменится. Отмечается, что в клубе пока не намерены отпускать его.

Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак" в конце января 2026 года. В текущем сезоне за клуб правый полузащитник суммарно провел 164 минуты в пяти встречах, результативными действиями не отличился. Соглашение 23-летнего игрока с красно-белыми рассчитано до конца июня 2030 года.

Источник: Metaratings

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