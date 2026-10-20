Касаджиков: хочу связать будущее с "Зенитом". Верю, что получу шанс

"Лично я хотел бы связать свое будущее с "Зенитом". Верю, что после аренды в "Оренбурге" получу шанс в Питере. Сейчас все следят за мной.Если буду выходить, хорошо проявлять себя, забивать или отдавать передачи, то у меня, конечно, будут шансы. Доверие точно вырастет", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу".
Касаджиков является воспитанником академии петербургского "Зенита". В текущем сезоне левый вингер выступает за "Оренбург" на правах аренды. На его счету 15 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.