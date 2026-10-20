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Касаджиков: хочу связать будущее с "Зенитом". Верю, что получу шанс

Игрок "Зенита" Андрей Касаджиков, выступающий на правах аренды за "Оренбург", высказался о своих целях.
Фото: ФК "Оренбург"
Андрей Касаджиков рассказал, что хочет закрепиться в петербургском клубе после возвращения из аренды.

"Лично я хотел бы связать свое будущее с "Зенитом". Верю, что после аренды в "Оренбурге" получу шанс в Питере. Сейчас все следят за мной.
Если буду выходить, хорошо проявлять себя, забивать или отдавать передачи, то у меня, конечно, будут шансы. Доверие точно вырастет", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу".

Касаджиков является воспитанником академии петербургского "Зенита". В текущем сезоне левый вингер выступает за "Оренбург" на правах аренды. На его счету 15 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

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