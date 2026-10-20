Мостовой: шлёпну Слуцкому при встрече, какой-то Шрек в мой адрес что-то говорит

"Этот человек случайно попал в футбол и за счёт футбола и футбольных людей устроил себе жизнь. И этим дурит народ в нашей стране. Поэтому что тут говорить?
А то, что он ещё и высказывается, - при встрече где-нибудь я ему шлёпну. Дайте ему мяч, поставьте десятерых детей - и посмотрим, сможет ли он хотя бы остановить мяч. Ещё и в мой адрес какой-то Шрек что-то говорит", - сказал Мостовой "Советскому спорту".
Ранее Леонид Слуцкий назвал Александра "фриком" и "комичным персонажем".
Ранее тренер возглавлял волгоградскую "Олимпию", "Уралан" из Элисты, "Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, английский "Халл", нидерландский "Витесс", казанский "Рубин", китайский "Шанхай Шэньхуа" и сборную своей страны. Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.