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Мостовой: шлёпну Слуцкому при встрече, какой-то Шрек в мой адрес что-то говорит

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой жестко прошелся по экс-тренеру национальной команды Леониду Слуцкому.
Фото: Telegram-канал Александра Мостового
Александр Мостовой сделал акцент на том, что у Леонида Слуцкого нет профессиональной футбольной карьеры. Он отметил, что российский тренер случайно попал в этот спорт и дурит людей.

"Этот человек случайно попал в футбол и за счёт футбола и футбольных людей устроил себе жизнь. И этим дурит народ в нашей стране. Поэтому что тут говорить?

А то, что он ещё и высказывается, - при встрече где-нибудь я ему шлёпну. Дайте ему мяч, поставьте десятерых детей - и посмотрим, сможет ли он хотя бы остановить мяч. Ещё и в мой адрес какой-то Шрек что-то говорит", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Ранее Леонид Слуцкий назвал Александра "фриком" и "комичным персонажем".

Ранее тренер возглавлял волгоградскую "Олимпию", "Уралан" из Элисты, "Москву", самарские "Крылья Советов", московский ЦСКА, английский "Халл", нидерландский "Витесс", казанский "Рубин", китайский "Шанхай Шэньхуа" и сборную своей страны. Он является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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