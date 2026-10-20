Игрок "Оренбурга": хотелось бы поиграть в АПЛ

"Если пофантазировать, в каком чемпионате хотел бы играть в будущем? Для начала хочется закрепиться в РПЛ.
Но если смотреть дальше, то хотелось бы поиграть в АПЛ. Это сильный чемпионат, много борьбы - мне это интересно", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу".
Андрей Касаджиков перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" 11 июля на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. До этого футболист выступал за молодежные и юношеские команды сине-бело-голубых.