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Игрок "Оренбурга": хотелось бы поиграть в АПЛ

Молодой футболист Андрей Касаджиков, ныне выступающий за "Оренбург", обозначил свою мечту.
Фото: ФК "Оренбург"
Футболист хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

"Если пофантазировать, в каком чемпионате хотел бы играть в будущем? Для начала хочется закрепиться в РПЛ.

Но если смотреть дальше, то хотелось бы поиграть в АПЛ. Это сильный чемпионат, много борьбы - мне это интересно", - сказал Касаджиков "Спорт-Экспрессу".

Андрей Касаджиков перешел в "Оренбург" из петербургского "Зенита" 11 июля на правах аренды. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 15 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. До этого футболист выступал за молодежные и юношеские команды сине-бело-голубых.

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