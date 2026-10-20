"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию по решениям арбитра не удалять защитника "железнодорожников" Жерзино Ньямси на 12-й минуте встречи и засчитать гол красно-зеленых на 71-й минуте.
В субботу, 17 октября, московский "Локомотив" принял на своем стадионе "Краснодар" в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.
Источник: "Матч ТВ"
"Краснодар" обратился в ЭСК по двум эпизодам игры с "Локомотивом"
"Быки" обратились в ЭСК РФС после встречи РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"