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"Краснодар" обратился в ЭСК по двум эпизодам игры с "Локомотивом"

"Быки" обратились в ЭСК РФС после встречи РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию по решениям арбитра не удалять защитника "железнодорожников" Жерзино Ньямси на 12-й минуте встречи и засчитать гол красно-зеленых на 71-й минуте.

В субботу, 17 октября, московский "Локомотив" принял на своем стадионе "Краснодар" в рамках одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Источник: "Матч ТВ"

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