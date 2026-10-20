Титов - о критике Максименко: идеальных вратарей не бывает

"У вратарей ключевой вопрос - психология. Каждый голкипер должен сделать свои ошибки, а вот сколько их будет - другой вопрос. Например, Довбня в свои 39 лет в "Спартаке" вообще без ошибок играет. Но у него просто игрового времени практически нет.
А Максименко будет ошибаться на дистанции, без этого никак. Идеальных вратарей не бывает", - сказал Титов Sport24.
Александр Максименко является воспитанником "Спартака". Вратарь выступает за основную команду красно-белых с лета 2018 года. В текущем сезоне за московский клуб он провел 11 матчей, пропустил 8 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение 28-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитано до конца июня 2027 года.