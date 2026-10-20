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Агент Батракова ответил, помешал ли вызов в сборную адаптации в "Галатасарае"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы игрока "Галатасарая" Алексея Батракова, высказался о недавнем вызове в сборную России.
Фото: РФС
Владимир Кузьмичев допустил, что если бы футболист остался в клубе, то мог бы лучше понять требования тренера. Он отметил, что вызов в сборную является ценным для игрока.

"Алексей очень дорожит тем, что его приглашают в национальную сборную. Это в первую очередь было желание главного тренера.

Трудно сказать, навредило ли это адаптации - может, было бы лучше в такую длинную паузу остаться в клубе, более предметно понять, что требует тренер. Но есть регламент, никто в клубе не будет чинить препятствия", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".

Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Спустя месяц российский футболист отправился на осенние сборы национальной команды, где провел около трех недель.

На данный момент на счету 21-летнего футболиста 8 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за турецкий клуб.

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