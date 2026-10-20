Агент Батракова ответил, помешал ли вызов в сборную адаптации в "Галатасарае"

"Алексей очень дорожит тем, что его приглашают в национальную сборную. Это в первую очередь было желание главного тренера.
Трудно сказать, навредило ли это адаптации - может, было бы лучше в такую длинную паузу остаться в клубе, более предметно понять, что требует тренер. Но есть регламент, никто в клубе не будет чинить препятствия", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" 20 августа. Спустя месяц российский футболист отправился на осенние сборы национальной команды, где провел около трех недель.
На данный момент на счету 21-летнего футболиста 8 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за турецкий клуб.