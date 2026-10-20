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Агент Баринова сделал заявление о сроках возвращения футболиста

Представитель Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев сообщил о положительной динамике в восстановлении полузащитника ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По его словам, футболист должен вернуться к работе в общей группе уже к зимней паузе.

Баринов получил серьёзную травму колена в матче РПЛ с "Локомотивом". У игрока диагностировали частичное повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок, после чего он перенёс операцию в Германии.

- Расположение духа у Димы положительное, операция прошла удачно. Он восстанавливается. Думаю, к зимней паузе он будет в общей группе и будет готовиться к чемпионату, - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести пять матчей во всех турнирах.

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