Агент Баринова сделал заявление о сроках возвращения футболиста

Баринов получил серьёзную травму колена в матче РПЛ с "Локомотивом". У игрока диагностировали частичное повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок, после чего он перенёс операцию в Германии.
- Расположение духа у Димы положительное, операция прошла удачно. Он восстанавливается. Думаю, к зимней паузе он будет в общей группе и будет готовиться к чемпионату, - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне полузащитник успел провести пять матчей во всех турнирах.