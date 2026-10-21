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Ташуев не увидел ничего нового у "Динамо" Шварца: я уже много лет выстраиваю такую игру

Сергей Ташуев не увидел принципиально новых идей в игре московского "Динамо" при Сандро Шварце.
Фото: ФК "Ахмат"
Бывший главный тренер "Краснодара" и "Ахмата" заявил, что давно использует схожие принципы построения команды.

- Ничего нового в игре "Динамо" Шварца я не увидел, потому что уже много лет выстраиваю игру в этом направлении. Для меня ничего нового нет - это то, что я сам понимаю и использую. Просто я не работал на уровне "Динамо".

У Шварца сошлись все составляющие: правильная игровая структура и исполнители. Для себя я получил подтверждение, что иду правильным путём, - цитирует Ташуева "Советский спорт".

После 11 туров "Динамо" набрало 25 очков и занимает первое место в РПЛ. Победная серия команды Шварца в чемпионате достигла семи матчей.

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