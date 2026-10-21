Генич сделал смелый прогноз по Даку в "Спартаке"

- Я спокойно относился к форме Даку в его первых матчах за "Спартак". Все, с кем я общался из "Спартака", говорили, что Даку идеально влился в команду, ему не потребовалось никакой адаптации при вхождении в раздевалку.
У меня нет сомнений, что Даку прекрасно понимает нынешнюю ситуацию и свою роль в "Спартаке". Даку обязательно принесет много пользы "Спартаку". Может, весной, после зимних сборов, Даку вообще станет лучшим бомбардиром "Спартака", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Даку перешёл в "Спартак" из "Рубина" минувшим летом. В 11 матчах за красно-белых во всех турнирах он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.