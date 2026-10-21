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Наставник "Оренбурга" сделал заявление о своем будущем, упомянув "Челси"

Ильдар Ахметзянов прокомментировал информацию о возможном уходе из "Оренбурга".
Фото: РПЛ
Главный тренер команды заявил, что не общался с другими клубами и доволен своей нынешней работой.

- Да, мне нравится в Оренбурге. Я благодарен клубу, который год назад потратил деньги и забрал меня. Убедил, что это мой проект. Если бы я хотел, уже бы ушел. Но когда ты приходишь каждый день на работу и получаешь удовольствие, то это хочется ценить. Если бы на меня вышел "Челси", я бы задумался, - цитирует Ахметзянова "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ахметзянов может возглавить "Рубин" вместо Франка Артиги.

После 11 туров "Оренбург" набрал 13 очков и занимает восьмое место в РПЛ. 23 октября команда сыграет в гостях с "Ахматом".

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