Бубнов жёстко прошёлся по Мусаеву: он всё завалил

- Мусаев виноват, он всё завалил. После того, что он допустил... сейчас подожди, у них, в принципе, не всё потеряно, хотя чемпионами они уже не станут. Но гарантий никаких нет, что "Краснодар" ещё столько же не потеряет и непонятно с кем, - сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
В 11-м туре РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" - 3:3. По ходу встречи команда Мусаева уступала со счётом 1:3, однако сумела спастись благодаря двум голам в концовке.
После 11 матчей "Краснодар" набрал 22 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. Безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти встреч.