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Бубнов жёстко прошёлся по Мусаеву: он всё завалил

Александр Бубнов жёстко высказался о работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению эксперта, главный тренер несёт ответственность за последние неудачные результаты команды.

- Мусаев виноват, он всё завалил. После того, что он допустил... сейчас подожди, у них, в принципе, не всё потеряно, хотя чемпионами они уже не станут. Но гарантий никаких нет, что "Краснодар" ещё столько же не потеряет и непонятно с кем, - сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

В 11-м туре РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" - 3:3. По ходу встречи команда Мусаева уступала со счётом 1:3, однако сумела спастись благодаря двум голам в концовке.

После 11 матчей "Краснодар" набрал 22 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. Безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти встреч.

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