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Глушаков: может быть, я возглавлю сборную России

Экс-футболист "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своих планах на будущее.
Фото: Globl Look Press
По словам Глушакова, он развивает академию, но не исключает работу тренером в будущем.

- У меня давно открыта академия со стадионом, ребята играют на чемпионат Ростовской области. Нужно дальше делиться опытом, развивать вертикаль. Я думал, что мне нечем будет заниматься, но кажется, что сейчас еще больше мероприятий, деловых встреч.
Есть лицензии, можно тренировать. Может быть, когда-то возглавлю сборную России в будущем, - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки", армянский "Урарту" и столичный "Локомотив". Также на его счету 57 матчей в составе национальной команды России и пять забитых мячей. Полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в октябре 2025 года.

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