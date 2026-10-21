Глушаков: может быть, я возглавлю сборную России

- У меня давно открыта академия со стадионом, ребята играют на чемпионат Ростовской области. Нужно дальше делиться опытом, развивать вертикаль. Я думал, что мне нечем будет заниматься, но кажется, что сейчас еще больше мероприятий, деловых встреч.
Есть лицензии, можно тренировать. Может быть, когда-то возглавлю сборную России в будущем, - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки", армянский "Урарту" и столичный "Локомотив". Также на его счету 57 матчей в составе национальной команды России и пять забитых мячей. Полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в октябре 2025 года.