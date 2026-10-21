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Пономарев выбрал голкипера ЦСКА на матч со "Спартаком"

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев выбрал голкипера "армейцев", который должен сыграть со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Пономарева, со "Спартаком" должен сыграть Бориско, а не Тороп.

- Думаю, Бориско должен выйти на матч со "Спартаком". Хоть я и старался Торопа поддерживать, но это уже пройденный этап.

Он допустил грубую ошибку: как можно пропустить мяч в ближний угол, не выставив колено? При этом не могу сказать, что Бориско сильнее Торопа. Слава мне нравится: он хорошо играет на выходах, действует смело и всегда идёт до конца. После пропущенного мяча он потерялся, но с вратарями такое бывает, - приводит слова Пономарева "Совспорт"."Совспорт"

В нынешнем сезоне Владислав Тороп провел за ЦСКА 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в трех встречах. Максим Бориско перешел в стан "армейцев" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно и заключил контракт до июня 2029 года. Вратарь вышел на поле в составе красно-синих в пяти встречах во всех турнирах - пропустил шесть мячей и провел один "сухой" матч.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Дмитрия Игдисамова сыграет на домашнем стадионе со "Спартаком". На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами.

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