Пономарев выбрал голкипера ЦСКА на матч со "Спартаком"

- Думаю, Бориско должен выйти на матч со "Спартаком". Хоть я и старался Торопа поддерживать, но это уже пройденный этап.
Он допустил грубую ошибку: как можно пропустить мяч в ближний угол, не выставив колено? При этом не могу сказать, что Бориско сильнее Торопа. Слава мне нравится: он хорошо играет на выходах, действует смело и всегда идёт до конца. После пропущенного мяча он потерялся, но с вратарями такое бывает, - приводит слова Пономарева "Совспорт"."Совспорт"
В нынешнем сезоне Владислав Тороп провел за ЦСКА 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, пропустил 12 мячей и сохранил ворота "сухими" в трех встречах. Максим Бориско перешел в стан "армейцев" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно и заключил контракт до июня 2029 года. Вратарь вышел на поле в составе красно-синих в пяти встречах во всех турнирах - пропустил шесть мячей и провел один "сухой" матч.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Дмитрия Игдисамова сыграет на домашнем стадионе со "Спартаком". На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами.