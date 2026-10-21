Карпин объяснил, почему не читает комментарии в соцсетях

- Раньше критиковали в газетах и на телевидении, а сейчас в соцсетях, блогеры, люди, которые высказывают свое мнение. Я часто спрашиваю у людей, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью, писали ли они хоть раз комментарии. Они говорят, что нет. Я не понимаю, кто их пишет.
Я сам себе запретил читать. Думаю, каждый и сам знает, что сделал не так. Комментарии в этом не помогут, - цитирует Карпина "СЭ".
Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России с 2021 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Ростове", армавирском "Торпедо", испанской "Мальорке", московском "Спартаке" и столичном "Динамо". Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата страны.
Напомним, что сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи - сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований.