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Карпин объяснил, почему не читает комментарии в соцсетях

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не обращает внимания на критику в социальных сетях.
Фото: РФС
По словам Карпина, он не понимает, кто пишет комментарии, и сам знает, где и что сделал не так.

- Раньше критиковали в газетах и на телевидении, а сейчас в соцсетях, блогеры, люди, которые высказывают свое мнение. Я часто спрашиваю у людей, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью, писали ли они хоть раз комментарии. Они говорят, что нет. Я не понимаю, кто их пишет.
Я сам себе запретил читать. Думаю, каждый и сам знает, что сделал не так. Комментарии в этом не помогут, - цитирует Карпина "СЭ".

Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России с 2021 года, ранее он занимал аналогичный пост в "Ростове", армавирском "Торпедо", испанской "Мальорке", московском "Спартаке" и столичном "Динамо". Под его руководством красно-белые дважды становились серебряными призерами чемпионата страны.

Напомним, что сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи - сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований.

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