Главный тренер сборной России оценил возможность проведения матча с США

- Если организуется матч с США, будет замечательно.
Для нас любые международные матчи — это замечательно, - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Напомним, что сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи - сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований. В сентябре-октябре подопечные Валерия Карпина одержали победу над Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграли вничью с Нигерией (3:3).