Президент РПЛ высказался о лидерстве "Динамо" в таблице

- Для меня "Динамо" — команда, которая сейчас показывает самый зрелищный, яркий и динамичный футбол. Конкретно в моменте.
"Динамо" выдало рекордную серию. Я их поздравляю. Видна тренерская работа, команда заряжена, приятно смотреть.
Команда на ходу. Желаю как можно дольше оставаться на ходу. Но это футбол, всегда побеждать практически невозможно, - цитирует Алаева "Матч ТВ".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА со счетом 3:1. На данный момент бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками в своем активе. В 12 туре столичная команда сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц - он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и доходило до финала Кубка страны.