Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Комо
19:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Лилль
19:45
ГалатасарайНе начат
Астон Вилла
22:00
ВикингНе начат
Интер
22:00
ШахтерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
ЛАСКНе начат
Бетис
22:00
ФейеноордНе начат
Реал Мадрид
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Брюгге
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
АрсеналНе начат

Президент РПЛ высказался о лидерстве "Динамо" в таблице

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о турнирном положении московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Алаева, "Динамо" показывает самый зрелищный и яркий футбол в РПЛ.

- Для меня "Динамо" — команда, которая сейчас показывает самый зрелищный, яркий и динамичный футбол. Конкретно в моменте.
"Динамо" выдало рекордную серию. Я их поздравляю. Видна тренерская работа, команда заряжена, приятно смотреть.

Команда на ходу. Желаю как можно дольше оставаться на ходу. Но это футбол, всегда побеждать практически невозможно, - цитирует Алаева "Матч ТВ".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА со счетом 3:1. На данный момент бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками в своем активе. В 12 туре столичная команда сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".

Летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц - он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и доходило до финала Кубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится