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Тихонов рассказал, кто является фаворитом дерби ЦСКА - "Спартак"

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тихонова, шансы команд в дерби равны.

- ЦСКА очень прилично выглядит, состав у них хороший. Я думаю, что поражение от "Динамо" — это одна игра, просто бело-голубые сейчас на ходу. Будет хороший матч, потому что и у ЦСКА сейчас есть свой стиль, команда здорово выглядит, и "Спартак" хорошую форму набрал.
Получится интересная игра. Шансы 50 на 50, - цитирует Тихонова Metaratings.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по столичному времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами в своем активе.

Напомним, что в 11 туре чемпионата России "армейцы" потерпели первое поражение в текущем сезоне РПЛ - красно-синие на выезде уступили "Динамо".

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