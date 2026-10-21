Тихонов рассказал, кто является фаворитом дерби ЦСКА - "Спартак"

- ЦСКА очень прилично выглядит, состав у них хороший. Я думаю, что поражение от "Динамо" — это одна игра, просто бело-голубые сейчас на ходу. Будет хороший матч, потому что и у ЦСКА сейчас есть свой стиль, команда здорово выглядит, и "Спартак" хорошую форму набрал.
Получится интересная игра. Шансы 50 на 50, - цитирует Тихонова Metaratings.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по столичному времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами в своем активе.
Напомним, что в 11 туре чемпионата России "армейцы" потерпели первое поражение в текущем сезоне РПЛ - красно-синие на выезде уступили "Динамо".