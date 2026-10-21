Черданцев - о Даку: ему можно только посочувствовать

- Надо, в первую очередь, отметить Даку. Несмотря на роль запасного игрока, он забил четыре мяча на этой неделе, это серьезное приобретение. Я не разделяю мнение, что конкуренция — это хорошо. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Хороший футболист должен играть.
Конечно, когда у тебя два классных нападающих, тренеру хорошо. Но с точки зрения футболиста, конечно, хочется играть.
Здесь Даку можно только посочувствовать, он игрок основного состава любой топовой команды, - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. За красно-белых форвард сборной Албании провел во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Напомним, что в 11 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0. Даку вышел на поле во втором тайме и отметился дублем. В 12 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА. На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице с 23 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с 22 баллами.