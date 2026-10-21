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Главный тренер сборной России назвал соперника, с которым хотел бы сыграть в 2027 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем хотел бы провести матч в 2027 году.
Фото: РФС
По словам Карпина, он хотел бы сыграть с соперником из первой десятки мирового рейтинга.

- Оценивая уровень соперников в 2026 году: были сборные Египта, Нигерии и Ирана. Команда Узбекистана — участник чемпионата мира. Уровень соперников в этом году приличный.
Зная всю ситуацию, хотелось бы в 2027 году увидеть соперников из топ-10, - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Напомним, что сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи - сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований. В сентябре-октябре подопечные Валерия Карпина одержали победу над Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграли вничью с Нигерией (3:3).

На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, на первой строчке в этом списке располагается Испания, второе место занимает Аргентина, а тройку лидеров замыкает Франция.

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