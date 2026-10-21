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Алаев рассказал, как в РПЛ планируют отметить 25-летие лиги

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какие мероприятия планируются к 25-летию лиги.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, будет проведен Зимний кубок РПЛ и подготовлена программа.

- У нас будут мероприятия, посвященные 25-летию лиги. Например, Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби, а также целая программа. Но матч звезд - вряд ли, - приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, что 27 августа Российской Премьер-Лиге исполнилось 25 лет. Действующим чемпионом страны является петербургский "Зенит" - он завоевал трофей в седьмой раз за последние восемь лет. После 11 сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками, на второй строчке располагается "Зенит" с 24 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 23 очками.

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