Алаев рассказал, как в РПЛ планируют отметить 25-летие лиги

- У нас будут мероприятия, посвященные 25-летию лиги. Например, Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби, а также целая программа. Но матч звезд - вряд ли, - приводит слова Алаева ТАСС.
Напомним, что 27 августа Российской Премьер-Лиге исполнилось 25 лет. Действующим чемпионом страны является петербургский "Зенит" - он завоевал трофей в седьмой раз за последние восемь лет. После 11 сыгранных туров московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками, на второй строчке располагается "Зенит" с 24 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с 23 очками.