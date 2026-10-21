"Так забивали Пеле и Марадона". Орлов похвалил "Ахмат" за матч с "Зенитом"

- "Ахмат" очень хорошо сыграл первый тайм. Просто очень хорошо! А гол, который забил Лечи Садулаев, просто потрясающий!
Это такой гол, какие забивали Пеле и Марадона. На такой скорости остановить мяч, подыграть одним касанием, и второе — "шведой" ударить по дуге мимо вратаря. Ну это потрясающе! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0. Гости открыли счет в матче - Лечи Садулаев отличился на 25-й минуте. После перерыва петербуржцы забили дважды, а после 85-й минуты команды обменялись забитыми мячами.
По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. Грозненцы располагаются на 13 строчке с 11 баллами в своем активе.