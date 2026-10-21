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"Так забивали Пеле и Марадона". Орлов похвалил "Ахмат" за матч с "Зенитом"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Ахмата" в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, "Ахмат" очень хорошо сыграл в первом тайме против "Зенита", а Садулаев забил шедевральный гол.

- "Ахмат" очень хорошо сыграл первый тайм. Просто очень хорошо! А гол, который забил Лечи Садулаев, просто потрясающий!

Это такой гол, какие забивали Пеле и Марадона. На такой скорости остановить мяч, подыграть одним касанием, и второе — "шведой" ударить по дуге мимо вратаря. Ну это потрясающе! - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0. Гости открыли счет в матче - Лечи Садулаев отличился на 25-й минуте. После перерыва петербуржцы забили дважды, а после 85-й минуты команды обменялись забитыми мячами.

По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. Грозненцы располагаются на 13 строчке с 11 баллами в своем активе.

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