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В руководстве "Динамо" высказали доверие Шварцу

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шварца, в "Динамо" доверяют Шварцу и верят в него.

- Контракт с ним заключён не на 11 матчей, а на три года. Тем более Сандро мы знали, результат он показывал и во время своего первого тренерского срока.
Мы в целом уверены в нашем главном тренере, во всём оказываем поддержку и доверие, - цитирует Пивоварова "Советский спорт".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА со счетом 3:1. На данный момент бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками в своем активе. В 12 туре столичная команда сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".

Летом бело-голубых возглавил Сандро Шварц - он работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" становилось бронзовым призером чемпионата России и доходило до финала Кубка страны.

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