Игдисамов рассказал о состоянии ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

"Команда в хорошем состоянии.Дерби есть дерби. Несомненно хочется его выиграть. Сейчас бросим все силы, чтобы хорошо подготовиться к этой игре", - приводит слова Игдисамова "Чемпионат".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по столичному времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами в своем активе.