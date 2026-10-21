Шишкин поддержал Хвичу Кварацхелию после разрыва "крестов"

Желаю ему мужества, терпения, правильно сделать операцию и как можно скорее восстановиться", - сказал Шишкин "Чемпионату".
По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.
Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Барселоной", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.