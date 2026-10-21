Шишкин поддержал Хвичу Кварацхелию после разрыва "крестов"

Бывший российский футболист Роман Шишкин выразил поддержку вингеру "ПСЖ" Хвиче Кварацхелии в связи с разрывом крестообразных связок.

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Желаю ему мужества, терпения, правильно сделать операцию и как можно скорее восстановиться", - сказал Шишкин " Чемпионату ".

"Хвича не чужой для нас. Он играл в нашем чемпионате. Я смотрел вчерашний матч. Блин, такое нелепое падение.По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Барселоной", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.