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Шишкин: "Краснодар" забуксовал как в кубке, так и в чемпионате

Бывший игрок "Краснодара" Роман Шишкин высказался об игре "быков" в текущем сезоне.
Фото: РПЛ
"Краснодар" что-то забуксовал как в Кубке, так и в чемпионате.
Видно, что Мусаев ищет какие-то ниточки, чтобы исправить ситуацию. Одна-две победы могут всё перевернуть", - сказал Шишкин "Чемпионату".

В 11-м туре РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" - 3:3. По ходу встречи команда Мусаева уступала со счётом 1:3, однако сумела спастись благодаря двум голам в концовке.

После 11 матчей "Краснодар" набрал 22 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. Безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти встреч.

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