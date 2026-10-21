Шишкин: "Краснодар" забуксовал как в кубке, так и в чемпионате

"Краснодар" что-то забуксовал как в Кубке, так и в чемпионате.Видно, что Мусаев ищет какие-то ниточки, чтобы исправить ситуацию. Одна-две победы могут всё перевернуть", - сказал Шишкин "Чемпионату".
В 11-м туре РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" - 3:3. По ходу встречи команда Мусаева уступала со счётом 1:3, однако сумела спастись благодаря двум голам в концовке.
После 11 матчей "Краснодар" набрал 22 очка и занимает пятое место в таблице РПЛ. Безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти встреч.