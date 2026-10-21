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Аззи поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы настраиваемся на победу в матче со "Спартаком".
Знаю Маркиньоса, дополнительно никак не изучал его. Сейчас у нас все мысли о предстоящем матче с красно-белыми", - приводит слова Аззи "Чемпионат".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по столичному времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место в турнирной таблице с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 23 баллами в своем активе.

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