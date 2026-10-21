Сычев: Дзюба еще может пригодиться команде РПЛ

Фото: ФК "Акрон"

"Будет большая пауза, откроется трансферный рынок. И мне кажется, что проблем с набором физической формы у него не будет.38-летний Дзюба остается свободным агентом после ухода из "Акрона" по окончании сезона-2025/2026. В прошлом сезоне за тольяттинский клуб нападающий провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.