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Сычев: Дзюба еще может пригодиться команде РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев считает, что нападающий Артем Дзюба может пригодиться команде чемпионата России.
Фото: ФК "Акрон"
"Будет большая пауза, откроется трансферный рынок. И мне кажется, что проблем с набором физической формы у него не будет.
Такой игрок, как Дзюба, еще может пригодиться команде РПЛ, — сказал Сычев "Матч ТВ".


38-летний Дзюба остается свободным агентом после ухода из "Акрона" по окончании сезона-2025/2026. В прошлом сезоне за тольяттинский клуб нападающий провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

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