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Экс-хавбек "Тоттенхэма" и "Наполи" находится на просмотре в "Рубине"

29-летний француз может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле прибыл в расположение "Рубина", сообщает пресс-служба клуба.

Игрок, пребывающий в статусе свободного агента, будет находиться у казанцев на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем.

Ранее Ндомбеле выступал за такие клубы, как "Лион", "Тоттенхэм", "Наполи" и "Галатасарай". Последней в карьере хавбека была "Ницца", которую он покинул по завершении контракта минувшим летом.

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