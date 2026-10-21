Экс-хавбек "Тоттенхэма" и "Наполи" находится на просмотре в "Рубине"

29-летний француз может продолжить карьеру в РПЛ.

Фото: ФК "Рубин"

29-летний французский полузащитник Танги Ндомбеле прибыл в расположение "Рубина", сообщает пресс-служба клуба.



Игрок, пребывающий в статусе свободного агента, будет находиться у казанцев на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем.



Ранее Ндомбеле выступал за такие клубы, как "Лион", "Тоттенхэм", "Наполи" и "Галатасарай". Последней в карьере хавбека была "Ницца", которую он покинул по завершении контракта минувшим летом.

