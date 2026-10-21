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Потенциальный новичок "Рубина" провел первую тренировку с командой

Французский полузащитник потренировался в составе "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Ранее стало известно, что Танги Ндомбеле прибыл в расположение "Рубина" на просмотр. 29-летний хавбек проведет с командой тренировочный цикл, после чего будет принято решение о его будущем.

Ранее француз защищал цвета "Лиона", "Тоттенхэма", "Наполи", "Галатасарая" и "Ниццы". С лета игрок находится в статусе свободного агента.

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