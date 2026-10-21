"Ты доиграешься, Леня". Бубнов отреагировал на высказывание Слуцкого

Фото: ПФК ЦСКА

Ну ты доиграешься, Леня, что мы с Царем тебе ответим. Уже по-другому, более жестко", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

"Слуцкий — во-первых, нефутбольный человек. Потом… В нефутбольной стране ему делать нечего. Сейчас он кому-то сказал, не знаю, кому, опять на нас с Царем накатил.Ранее Леонид Слуцкий назвал Александра Бубнова и Александра Мостового фриками и комичными персонажами, которых он не воспринимает всерьез и не обижается на их высказывания.Последним клубом в тренерской карьере 55-летнего российского специалиста был китайский клуб "Шанхай Шеньхуа", который он покинул в августе этого года. В качестве главного тренера Слуцкий провел в Китае более 100 официальных матчей.