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РПЛ сообщила количество зрителей, посетивших матчи 11-го тура

Стало известно, сколько болельщиков посетило игры минувшего тура, а также его самый посещаемый матч.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, матчи минувшего, 11-го тура посетило 142 258 болельщиков.

Самой посещаемой игрой стала встреча "Зенита" и "Ахмата" (3:2). На "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге пришло 42 684 зрителя.

12-й тур чемпионата России стартует в эту пятницу, 23 октября, матчем "Ахмат" - "Оренбург".

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