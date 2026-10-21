Как сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, матчи минувшего, 11-го тура посетило 142 258 болельщиков.
Самой посещаемой игрой стала встреча "Зенита" и "Ахмата" (3:2). На "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге пришло 42 684 зрителя.
12-й тур чемпионата России стартует в эту пятницу, 23 октября, матчем "Ахмат" - "Оренбург".
РПЛ сообщила количество зрителей, посетивших матчи 11-го тура
Стало известно, сколько болельщиков посетило игры минувшего тура, а также его самый посещаемый матч.
Фото: ФК "Зенит"