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"У меня нет личного запрета". Хавбек "Спартака" Пруцев - о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев ответил на вопрос, допускает ли он возможный переход в ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Не знаю, что может случиться в моей жизни. Вдруг я стану не нужен "Спартаку". Все бывает. У меня нет личного запрета на переход в какой-то клуб.

Про интерес ЦСКА только в медиа читал. Ни агент, ни клуб мне такого не говорили", - сказал Пруцев.

Данил Пруцев принадлежит "Спартаку" с января 2022 года. Дейтсвующий контракт 26-летнего полузащиника с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых провел на поле 598 минут и записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.

Напомним, прошлый сезон Пруцев провел на правах аренды в "Локомотиве".

Источник: Sport24

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