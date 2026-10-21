"У меня нет личного запрета". Хавбек "Спартака" Пруцев - о возможном переходе в ЦСКА

"Не знаю, что может случиться в моей жизни. Вдруг я стану не нужен "Спартаку". Все бывает. У меня нет личного запрета на переход в какой-то клуб.
Про интерес ЦСКА только в медиа читал. Ни агент, ни клуб мне такого не говорили", - сказал Пруцев.
Данил Пруцев принадлежит "Спартаку" с января 2022 года. Дейтсвующий контракт 26-летнего полузащиника с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых провел на поле 598 минут и записал на свой счет 2+1 по системе гол плюс пас.
Напомним, прошлый сезон Пруцев провел на правах аренды в "Локомотиве".
Источник: Sport24