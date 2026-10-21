Московское дерби состоялось в минувшее воскресенье, 18 октября, на стадионе "ВТБ Арена". Поединок завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.
Бубнов выставил оценки игрокам "Динамо" и ЦСКА по итогам дерби в 11-м туре РПЛ
Стали известны оценки футбольного эксперта Александра Бубнова по итогам центрального матча 11-го тура РПЛ.
Фото: скриншот трансляции
В новом видео "Коммент.Шоу" популярный футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки футболистам "Динамо" и ЦСКА по итогам центрального матча 11-го тура чемпионата России.
Московское дерби состоялось в минувшее воскресенье, 18 октября, на стадионе "ВТБ Арена". Поединок завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.
Московское дерби состоялось в минувшее воскресенье, 18 октября, на стадионе "ВТБ Арена". Поединок завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.