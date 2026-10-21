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"Это делает его уникальным". Григорян выделил игрока, лучше всех в РПЛ сохраняющего мяч под давлением

Российский тренер Александр Григорян назвал футболиста, который лучше всех в чемпионате России сохраняет мяч под давлением соперника.
Фото: ПФК ЦСКА
"Обляков лучше всех в РПЛ сохраняет мяч под давлением, при этом под давлением он также способен развивать атаки.

Его плюс — умение быть и шестеркой, и восьмеркой, и десяткой. Это делает его уникальным игроком", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

Иван Обляков выступает за московский ЦСКА с 2018 года. Нынешний контракт полузащитника сборной России с клубом действует до июня 2030-го. В этом сезоне 28-летний хавбек провел 11 матчей за "армейцев" в РПЛ, в которых отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Также на его счету один забитый гол в 4 играх текущего розыгрыша Кубка России.

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