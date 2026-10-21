"Максимально спокоен". Тренер "Оренбурга" отреагировал на слухи про "Рубин"

"Максимально спокоен к слухам о "Рубине". Слышал, что для руководителей "Оренбурга" и знакомых, которые близки к команде, новость была не самой приятной. Ночь была бессонной.
Как реагировали футболисты, не знаю", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".
После разгромного поражения "Рубина" от "Спартака" со счетом 0:4 в 11-м туре РПЛ появилась информация в СМИ о том, что Франка Артигу на посту главного тренера команды заменит Ильдар Ахметзянов.
42-летний специалист возглавляет "Оренбург" с октября 2025 года. Под его руководством оренбуржцы провели 38 матчей, в которых одержали 10 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.