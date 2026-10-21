"Все сломало решение Игдисамова". Радимов - о победе "Динамо" над ЦСКА

Но вот мне кажется, что все сломало решение Игдисамова поменять Глебова", - сказал Радимов.
Центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское "Динамо" и ЦСКА состоялось в прошлое воскресенье, 18 октября. Столичное дерби проходило на стадионе "ВТБ Арена" и завершилось поражением "армейцев" со счетом 1:3.
Напомним, команда Дмитрия Игдисамова впервые проиграла в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Также в активе красно-синих шести побед и четыре ничьих.
Источник: "РБ Спорт"