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"Все сломало решение Игдисамова". Радимов - о победе "Динамо" над ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между "Динамо" и ЦСКА (1:3).
Фото: ПФК ЦСКА
"Да, "Динамо", конечно же, могло назабивать уйму голов гораздо раньше. Впрочем, у ЦСКА тоже были моменты. Поэтому матч очень интересный, все здорово смотрелось, антураж и так далее.

Но вот мне кажется, что все сломало решение Игдисамова поменять Глебова", - сказал Радимов.

Центральный матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское "Динамо" и ЦСКА состоялось в прошлое воскресенье, 18 октября. Столичное дерби проходило на стадионе "ВТБ Арена" и завершилось поражением "армейцев" со счетом 1:3.

Напомним, команда Дмитрия Игдисамова впервые проиграла в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Также в активе красно-синих шести побед и четыре ничьих.

Источник: "РБ Спорт"

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