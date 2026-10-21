Ахметзянов оценил старт "Оренбурга" в этом сезоне РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал стартовый отрезок чемпионата.

Фото: ФК "Оренбург"

"На протяжении стартовых туров РПЛ мы были не очень хороши в реализации моментов. Постепенно меняем нюансы в игровых эпизодах. То, что сейчас предложено, им более понятно.

Радует, что мы не проигрываем, но и хочется выигрывать. Но нужен баланс, чтобы футболисты были уверенными на поле", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".По итогам одиннадцати туров "Оренбург" набрал 13 очков и находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая 8-е место. Команда Ильдара Ахметзянова одержала 2 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Ни у кого в чемпионате России на данный момент нет такого количества ничейных исходов.В пятницу, 23 октября, оренбуржцы сыграют в Грозном против "Ахмата" в рамках 12-го тура.