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Ахметзянов оценил старт "Оренбурга" в этом сезоне РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал стартовый отрезок чемпионата.
Фото: ФК "Оренбург"
"На протяжении стартовых туров РПЛ мы были не очень хороши в реализации моментов. Постепенно меняем нюансы в игровых эпизодах. То, что сейчас предложено, им более понятно.

Радует, что мы не проигрываем, но и хочется выигрывать. Но нужен баланс, чтобы футболисты были уверенными на поле", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

По итогам одиннадцати туров "Оренбург" набрал 13 очков и находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая 8-е место. Команда Ильдара Ахметзянова одержала 2 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Ни у кого в чемпионате России на данный момент нет такого количества ничейных исходов.

В пятницу, 23 октября, оренбуржцы сыграют в Грозном против "Ахмата" в рамках 12-го тура.

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