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Бекао прокомментировал будущее в "Родине" после аренды

Защитник "Родины" Родриго Бекао высказался о своем будущем в московском клубе.
Фото: ФК "Родина"
"Остаться в "Родине" и подписать контракт с клубом после завершения аренды? Это сложный вопрос.

Футбол — это все, чем я занимаюсь. Не могу сейчас говорить о будущем, оно такое далекое. Шаг за шагом, день за днем — и давайте посмотрим, что произойдет дальше", - сказал Бекао.

Родриго Бекао присоединился к "Родине" 9 сентября, перейдя на правах аренды до из "Фенербахче". Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона. Права на 30-летнего центрального защитника принадлежат турецкому клубу до 30 июня 2028 года.

В составе московской команды бразилец принял участие в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: "Чемпионат"

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