Бекао прокомментировал будущее в "Родине" после аренды

"Остаться в "Родине" и подписать контракт с клубом после завершения аренды? Это сложный вопрос.
Футбол — это все, чем я занимаюсь. Не могу сейчас говорить о будущем, оно такое далекое. Шаг за шагом, день за днем — и давайте посмотрим, что произойдет дальше", - сказал Бекао.
Родриго Бекао присоединился к "Родине" 9 сентября, перейдя на правах аренды до из "Фенербахче". Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона. Права на 30-летнего центрального защитника принадлежат турецкому клубу до 30 июня 2028 года.
В составе московской команды бразилец принял участие в двух матчах РПЛ и одной игре Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"