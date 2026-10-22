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"Может сделать гол из ничего". Генич назвал лучшего футболиста РПЛ прямо сейчас

Константин Генич назвал Максима Глушенкова сильнейшим футболистом РПЛ на текущем отрезке сезона.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению комментатора, полузащитник "Зенита" способен самостоятельно решать эпизоды и регулярно влияет на результат команды.

- Соболев, конечно, выполняет больший объём работы, но надо признать, что именно Глушенкова следует считать лучшим футболистом РПЛ прямо сейчас. Он может сделать гол из ничего, взять на игру на себя. Мне кажется, его главная мотивация - стать лучшим футболистом чемпионата, - приводит слова Генича "Чемпионат".

В нынешнем сезоне РПЛ Глушенков провёл 10 матчей, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Полузащитник лидирует в гонке бомбардиров.

"Зенит" после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место.

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