"Может сделать гол из ничего". Генич назвал лучшего футболиста РПЛ прямо сейчас

- Соболев, конечно, выполняет больший объём работы, но надо признать, что именно Глушенкова следует считать лучшим футболистом РПЛ прямо сейчас. Он может сделать гол из ничего, взять на игру на себя. Мне кажется, его главная мотивация - стать лучшим футболистом чемпионата, - приводит слова Генича "Чемпионат".
В нынешнем сезоне РПЛ Глушенков провёл 10 матчей, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Полузащитник лидирует в гонке бомбардиров.
"Зенит" после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место.