Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Комо
4 - 1 4 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лилль
2 - 4 2 4
ГалатасарайЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ВикингЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
ШахтерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 3 2 3
ЛАСКЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
ФейеноордЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Брюгге
3 - 0 3 0
ЛансЗавершен
Бавария
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен

"Я бы сделал также". Генич отреагировал на поступок Соболева

Константин Генич поддержал Александра Соболева после конфликта с полузащитником "Ахмата" Калиду Сидибе.
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор заявил, что понимает реакцию форварда "Зенита" и на его месте повёл бы себя так же.

- Думаю, 9 из 10 футболистов Соболева точно поймут. На месте Саши поступил бы так же. Думаю, сойдись они в драке, Соболев бы победил. Такой русский медведь, барнаульский парень. Нырнул бы туда в ноги Сидибе, и тот бы ничего не сделал, - передаёт слова Генича "Чемпионат".

Инцидент произошёл в матче 11-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом". По информации СМИ, Сидибе мог оскорбить мать Соболева, которая умерла в 2020 году. После этого нападающий попытался продолжить выяснение отношений с соперником, но футболистов разняли.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится