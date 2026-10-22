"Я бы сделал также". Генич отреагировал на поступок Соболева

- Думаю, 9 из 10 футболистов Соболева точно поймут. На месте Саши поступил бы так же. Думаю, сойдись они в драке, Соболев бы победил. Такой русский медведь, барнаульский парень. Нырнул бы туда в ноги Сидибе, и тот бы ничего не сделал, - передаёт слова Генича "Чемпионат".
Инцидент произошёл в матче 11-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Ахматом". По информации СМИ, Сидибе мог оскорбить мать Соболева, которая умерла в 2020 году. После этого нападающий попытался продолжить выяснение отношений с соперником, но футболистов разняли.