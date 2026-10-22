Тренер ЦСКА рассказал, что нужно улучшить команде перед матчем со "Спартаком"

- Думаю, опыт каждой игры полезен при подготовке к следующему сопернику. Прежде всего, мы ориентируемся на нашу игру и собственные взаимодействия.
Игра с "Динамо" многое показала. Мы получили много новой информации и постараемся ее использовать. Есть моменты как в атаке, так и в обороне, которые можно улучшить, - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. В 12 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова примет на своем поле столичный "Спартак"- встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по московскому времени.
После 11 сыгранных туров "армейцы" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками, красно-белые занимают третье место с 23 баллами в своем активе.