Глушаков: "Рубин" после смены Рахимова на Артигу катится вниз

- Хорошо, что "Спартак" выиграл и выиграл уверенно.
Но "Рубин" после ухода Рахимова и прихода Артиги не в хорошем состоянии.
Объективно, на данный момент "Рубин" катится с горки вниз, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0. Напомним, что зимой казанцы отправили в отставку Рашида Рахимова и назначили на пост главного тренера Франка Артигу. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в "Родине" и "Химках", а также работал в каталонской "Барселоне".
Сообщалось, что вскоре испанца могут отправить в отставку - об этом также говорил и его агент, Дмитрий Селюк.