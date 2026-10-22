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Глушаков: "Рубин" после смены Рахимова на Артигу катится вниз

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о победе красно-белых над "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Глушакова, "Рубин" покатился вниз после смены главного тренера.

- Хорошо, что "Спартак" выиграл и выиграл уверенно.
Но "Рубин" после ухода Рахимова и прихода Артиги не в хорошем состоянии.

Объективно, на данный момент "Рубин" катится с горки вниз, - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0. Напомним, что зимой казанцы отправили в отставку Рашида Рахимова и назначили на пост главного тренера Франка Артигу. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в "Родине" и "Химках", а также работал в каталонской "Барселоне".

Сообщалось, что вскоре испанца могут отправить в отставку - об этом также говорил и его агент, Дмитрий Селюк.

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