В африканской стране заявили о готовности сыграть со сборной России

- В Гамбии футбол тоже является одним из ключевых видов спорта, команда не совсем сильная, но улучшается день ото дня, мы отлично выступаем в квалификации Кубка африканских наций.
Конечно, Федерация футбола Гамбии была бы счастлива провести матч с командой России. Либо приехать в Россию, либо пригласить россиян в Гамбию, - цитирует Джаллоу ТАСС.
На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Гамбия в этом списке располагается на 109 строчке.
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и с того момента проводит лишь товарищеские встречи. В сентябре-октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3). В ноябре Россия примет в Краснодаре сборную Венесуэлы, а также сыграет на выезде с Узбекистаном.