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В африканской стране заявили о готовности сыграть со сборной России

Президент Национального олимпийского комитета Гамбии Баи Додоу Джаллоу высказался о возможном проведении матча со сборной России.
Фото: сборная Гамбии по футболу
По словам Джаллоу, в Гамбии были бы счастливы сыграть с Россией.

- В Гамбии футбол тоже является одним из ключевых видов спорта, команда не совсем сильная, но улучшается день ото дня, мы отлично выступаем в квалификации Кубка африканских наций.
Конечно, Федерация футбола Гамбии была бы счастлива провести матч с командой России. Либо приехать в Россию, либо пригласить россиян в Гамбию, - цитирует Джаллоу ТАСС.

На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Гамбия в этом списке располагается на 109 строчке.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и с того момента проводит лишь товарищеские встречи. В сентябре-октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном (2:0) и Намибией (6:0), а также сыграла вничью с Нигерией (3:3). В ноябре Россия примет в Краснодаре сборную Венесуэлы, а также сыграет на выезде с Узбекистаном.

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