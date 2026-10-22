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"Очевидно, Шварц смог это сделать". Григорян - об изменениях в "Динамо"

Российский тренер Александр Григорян высказался о работе Сандро Шварца в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Григоряна, Шварц доказал свою квалификацию и смог завеовать уважение команды.

- Лично я не помню времен, когда московское "Динамо" было таким солидным, фундаментальным и неуязвимым во многих игровых компонентах, как сейчас. Работает система, которую выстроил Сандро Шварц. Было много критиков, и я сам с настороженностью воспринял возвращение Шварца в команду. Однако он всем доказал свою высокую квалификацию.
На высоком уровне тренеру мало быть хорошим методистом и тактиком. Нужно завоевать уважение команды. Очевидно, что Шварц смог это сделать, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. Напомним, что немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны. После этого он занимал аналогичный пост в "Герте" и "Нью-Йорк Ред Буллзе".

По итогам 11 сыгранных туров столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", располагающимся на 14 строчке с 9 баллами.

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