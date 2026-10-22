Тарасов прокомментировал результаты "Зенита": слова про ослабление вызывают недоумение

- "Зенит" такой же гранд российского футбола, как и раньше. Он не стал слабее и хуже ни на каплю. Слова про ослабление вызывают недоумение. Состав у "Зенита" высококлассный. Глушенков — один из лучших игроков РПЛ.
Не понимаю, почему все принялись говорить, что "Зенит" уже не тот, - цитирует Тарасова Metaratings.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России. По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на один балл.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 25 октября.