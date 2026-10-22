Шаронов считает, что "Локомотив" находится не на своем месте в таблице

- Комличенко восстановился от травмы. Он приносит команде много пользы. Состав у "Локомотива" неплохой. Команда находится не на своем месте.
Она заслуживает быть в турнирной таблице РПЛ гораздо выше, - цитирует Шаронова Metaratings.
По итогам 11 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. Напомним, что клуб является действующим бронзовым призером РПЛ.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с "Ростовом", который занимает девятое место в таблице с 12 баллами.