Байдачный: "Динамо" радует, но приглашение Шварца - это позор

- "Динамо" радует последними успехами. Что бы ни происходило, я всегда буду тепло относиться к имени "Динамо". Но приглашение Шварца в команду — это позор.
Я так говорю из-за его паспорта. Не понимаю, как сейчас можно пригласить немецкого тренера в российский клуб. У нас своих специалистов достаточно, - цитирует Байдачного Metaratings.
Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года. Напомним, что немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны. После этого он занимал аналогичный пост в "Герте" и "Нью-Йорк Ред Буллзе".
По итогам 11 сыгранных туров столичный клуб занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе. В 12 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", располагающимся на 14 строчке с 9 баллами.