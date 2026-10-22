ЦСКА - «Спартак» и «Факел» - «Родина»: разборки наверху и в подвале турнирной таблицы. Превью 12 тура РПЛ

«Ахмат» — «Оренбург»
В прошлом туре грозненцы не удержали на выезде ничью с «Зенитом», пропустив на 90-й минуте (2:3). Чеченская команда не выигрывает три матча кряду (два поражения и ничья) и уже опустилась в зону стыков, занимая 13-е место в таблице.
Оренбуржцы в прошлом туре скатали в гостях результативную ничью с «Родиной» (2:2). Несмотря на слухи про «Рубин», главный тренер команды Ильдар Ахметзянов заявил, что никуда не собирается, а значит болельщики могут выдохнуть. Пока для «Оренбурга» все вроде бы неплохо складывается: 13 очков и место ровно посередине общего зачета.
Интересно, что «Ахмат» выиграл в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в РПЛ.
«Акрон» — «Динамо»
Тольяттинцы в прошлом туре ушли в концовке от поражения махачкалинскому «Динамо» (1:1). У красно-черных до сих пор есть только одна победа в этом чемпионате, и, как итог, они занимают 14-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
В прошлом туре бело-голубые выиграли дома в дерби у ЦСКА (3:1). Эта победа стала для подопечных Сандро Шварца седьмой подряд в РПЛ и их клубных рекордом. На данном этапе у москвичей 25 набранных баллов и звание единоличного лидера.
«Факел» — «Родина»
В прошлом туре воронежцы победили в Самаре «Крылья Советов» (2:1). Эта победа стала для них первой в нынешнем первенстве и второй подряд с учетом Кубка страны. Под руководством Алексея Ребко команда покинула последнее место в турнирной таблице, поднявшись на ступень повыше.
Столичный коллектив в прошлом туре сыграл на своем поле вничью с «Оренбургом», добыв необходимое очко на последних минутах (2:2). После прихода Джонатана Альбы команде еще не удалось победить, а именно это как раз и необходимо в битве за выживание с прямым конкурентом.
«Рубин» — «Крылья Советов»
Казанцы в прошлом туре с треском провалились в матче со «Спартаком», разгромно уступив на «Лукойл Арене» (0:4). Это поражение стало вторым подряд для команды Франка Артиги, а безвыигрышная серия достигла уже 5 матчей. В активе испанца, тучи над которым уже сгущаются, лишь две победы в этом сезоне РПЛ, и последняя была аж в августе.
В прошлом туре самарцы проиграли на своем поле «Факелу» (1:2). Таким образом прервалась их шестиматчевая серия в чемпионате без поражений (2 победы и 4 ничьих). Подопечные Сергея Булатова заработали 12 очков и идут 10-ми в общем зачете.
«Краснодар» — «Балтика»
В прошлом туре краснодарцы поделили очки с «Локомотивом» (3:3). «Быки» не знают побед на протяжении пяти последних туров (4 ничьих и поражение) и некогда лидер гонки опустился уже на 5-е место.
Калининградцы в прошлом туре сыграли у себя дома вничью с «Ростовом» (0:0). Команда Андрея Талалаева также не побеждает в последних пяти играх РПЛ, дважды за это время уступив и трижды сыграв вничью. «Балтийцы» располагаются на 7-й позиции в турнирной таблице и отстают от топ-5 на девять очков.
«Ростов» — «Локомотив»
Ростовчане в прошлом туре сыграли на выезде вничью с «Балтикой» (0:0). Под руководством Дмитрия Кириченко южане еще не познали горечи поражений, победив и сыграв вничью в двух матчах. Команда набрала 12 очков и располагается на 9-й строчке в таблице.
В прошлом туре «железнодорожники» упустили на своем поле победу над «Краснодаром» (3:2), дважды пропустив после 85-й минуты. В трех последних турах у красно-зеленых две ничьи и победа, однако их турнирное положение кардинальным образом не изменилось – 12-е место и 11 заработанных баллов.
ЦСКА — «Спартак»
Центральный матч тура пройдет в воскресенье, 25 октября, на «ВЭБ Арене».
В прошлом туре «армейцы» уступили на выезде столичному «Динамо» (1:3). Это поражение стало первым для подопечных Дмитрия Игдисамова в этом чемпионате. В общем зачете красно-синие упали со второй позиции на четвертую, пропустив конкурентов вперед.
Красно-белые в прошлом туре одержали дома крупную победу над «Рубином» (4:0). Беспроигрышная серия спартаковцев составляет на данный момент 4 матча кряду (три победы и ничья). В активе команды Хуана Карседо 23 очка и место в топ-3.
«Зенит» — «Динамо» Махачкала
Завершится тур в Санкт-Петербурге.
В прошлые выходные действующий чемпион страны вырвал на последних минутах победу над «Ахматом» (3:2) и продлил свою серию в РПЛ до четырех побед подряд. Однако яркая концовка запомнилась куда меньше забега Соболева и Сидибе, а также последующей потасовки. Петербуржцы идут вторыми и от первой строчки их отделяет лишь один балл.
Махачкалинцы в прошлом туре не удержали победу на своем поле над «Акроном» (1:1). Подопечные Вадима Евсеева потерпели три поражения и сыграли вничью в 4-х последних турах, однако продолжают удерживать 6-ю позицию в чемпионате.
Стоит отметить, что по статистике встреч у махачкалинской команды нет ни одной победы в 9 матчах против «Зенита» (8 поражений и ничья).
Фото: РПЛ